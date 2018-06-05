Nihat Doğan ‘infaz koruma memurları’ davasında ifade verdi

Nihat Doğan'ın, "Gardiyanlar içeride FETÖ'cülere iyi bakmışsınız. Aferin tebrik ediyorum cezaevi yönetimini. Bu alçakları bu hale getirdiniz. Siz de bunun hesabını vereceksiniz. Sizin de yanınıza kar kalmayacak” sözlerinin ardından bin 200 infaz koruma memuru tarafından şikayet edilmiş ve Doğan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Bugün hakim karşısına ve aynı suçtan Ankara ve Muğla adliyelerinde hakkında davalar bulunduğu için İstanbul’daki mahkemede yargılanmaktan kurtulan Doğan duruşuma çıkışı yaptığı açıklamada “Ceza alsak da önemli değil, önemli olan millet nezninde beraat etmemiz. Biz millet adına bir insiyatif aldık” dedi.

Bir televizyon programında FETÖ soruştumasında yargılanan infaz koruma memurlarına yönelik “Alçak gardiyanlar” ifadesini kullanan türkücü Nihat Doğan hakkında infaz koruma memurlarının şikayeti üzerine

“hakaret, tehdit” suçlarıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davayı mahkeme reddetti. Bir magazin programında yorumculuk yapan türkücü Nihat Doğan infaz koruma memurlarına yönelik “Maşallah, gardiyanlar içeride FETÖ’cülere iyi bakmışsınız. Aferin tebrik ediyorum cezaevi yönetimini. Bu alçakları bu hale getirdiniz. Siz de bunun hesabını vereceksiniz. Sizin de yanınıza kar kalmayacak” demişti. Bunun üzerine Nihat Doğan’dan İstanbul, Ankara ve Muğla’da bin 200 infaz koruma memuru dava açarak şikayetçi olmuştu.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Nihat Doğan avukatı ile katılırken müşteki taraftan katılan olmadı. Duruşmada Nihat Doğan ifadesinde, şikayetçi olan kişileri tanımadığını belirterek, “Hedef gözetmeksizin 15 Temmuz sanıklarına yönelik, bu sanıkların mahkemeye çıkarılırken hal ve hareketlerinden dolayı açıklamalarda bulunmuştum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

İSTANBUL’DAKİ DAVA REDDEDİLDİ

Hakim açılan davaya çok sayıda kişinin şikayetçi olarak katılmak istediğini belirterek, bu kişilerin suçtan direk zarar gören kişiler olmadığını vurguyarı ve katılma taleplerini reddetti.

Nihat Doğan hakkında aynı suçtan Ankara ve Muğla asliye ceza mahkemelerinde açılan davalar bulunduğunu belirten hakim davayı reddetti.

“ÖNEMLİ OLAN MİLLET NEZNİNDE BERAAT ETMEMİZ”

Duruşma çıkışında açıklama yapan Nihat Doğan “Ceza alsak da önemli değil, önemli olan millet neznin de beraat etmemiz. Biz millet adına bir insiyatif aldık. Bu millet için, ezanlar için, bayrak için canını verdi. Biz de bu Fetöcü hainlere tulum giydirip, bunlara sahip çıkan kim varsa haindir demenin cezasını görseydik de, bizim canımız 15 Temmuz şehitleri kadar önemli değil” ifadelerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Bir televizyon programında FETÖ soruşturmasında yargılanan infaz koruma memurlarının adliyeye “şık” kıyafetlerle çıkarılmasını eleştirerek, “alçak gardiyanlar” ifadesini kullanan şarkıcı Nihat Doğan'a, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'ten tepki gelmiş Nihat Doğan da İpek’e “Sen kimsin. Müsteşar da neymiş. Kim tanır seni, beni dinleyeceksin lan, bunların cevap hakkı yok” diye seslenmişti. Doğan ikinci yaptığı açıklamada İpek’ten özür dilemiş ve “Sizin FETÖ ile olan mücadelenizi öğrenince konuştuklarımdan utandım. Bu konuşmamın terbiye sınırını aştığının farkındayım” demişti. Ancak Doğan’ın özrüne rağmen yurt genelinde yaklaşık bin 200 infaz koruma memuru, türkücü Doğan’dan şikayetçi olmuştu.