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Nihat Doğan’a o soruşturmada takipsizlik kararı
Nihat Doğan’a o soruşturmada takipsizlik kararı
İstanbul'da 11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddia edilen türkücü Nihat Doğan hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, kızların ailesinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle Nihat Doğan hakkındaki soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.
Magazin 12 Ekim 2018 - 17:27

Türkücü Nihat Doğan hakkında 11 ve 16 yaşındaki kız kardeşlerin babasının şikayeti üzerine “iki kız çocuğunu alıkoyduğu” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Ailenin ve çocukların ifadesini alan savcılığın, Nihat Doğan hakkındaki şikayetlerden vazgeçilmesi üzerine takipsizlik kararı verdiği öğrenildi. İki kız çocuğunun ailesi, Nihat Doğan’ın çocuklara harçlık vererek evine çağırdığını ve kızlarına 45 dakikadan fazla ulaşamadıklarını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Şikayeti üzerine polis merkezinde ifade veren Nihat Doğan ise iddiaları reddetmişti.
(DHA)

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Son güncelleme: 17:43 - 12.10.2018

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