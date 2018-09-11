Nihat Doğan’dan ilk açıklama… İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddia edilmişti

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11 ve 16 yaşlarındaki iki kızın ailesi, Doğan'ın çocukları evine davet ederek harçlık vermek istediğini iddia etti. Doğan da dün polis merkezinde ifade verdi. Doğan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Doğan, Beyaz TV'de yayınlanan ve yorumcusu olduğu ‘Söylemezsem Olmaz' programında konuştu.

“Sadece ifademe başvurdular” diyerek gözaltına alınmadığını söyleyen Doğan, “Gayri milli medya ve sosyal medyadaki kırıntıları, uzantıları bir haber üzerinden hemen büyük bir linç kampanyasına dönüştürdüler işi. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Gözaltı mözaltı böyle şeyler yok. Konu zaten yargıya aksetmiş durumda. Ama şunu söylemek gerekirse bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Gerekli görülürse önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapıp konuya açıklık getiririz” dedi.

Doğan, şöyle devam etti: “Milli bir adam istemezler, özellikle Türkiye'nin bölünmesi noktasında verilen yoğun bir saldırı devam eder ve gün geçtikte artarken, bizim de özellikle toplum refleksini dinamikleme noktasında çok önemli direniş hatlarından olduğumuzu herkes biliyor. Gerek 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, her şeyde, demokrasinin ve milletin yanında durduğumuz için ve milleti de tetiklediğimiz için, mazlumların, fakirin, fukaranın, garibin, çoluğun çocuğun yanında durduğumuz için Nihat Doğan çok önemli bir simgedir. Nihat Doğan'a yıllarca saldırılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de budur. Nihat Doğan'ı yok ederlerse, diğer direniş hatlarını yok etmek kolaydır. Nihat Doğan bir misyondur, Anadolu'nun misyonudur, Anadolu insanıdır. Edirne'den Hakkari'ye kadar Nihat Doğan bu toplumun simgesidir.”