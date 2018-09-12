Nihat Doğan’ın ifadesi ortaya çıktı

Türkücü Nihat Doğan’ın 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Doğan'ın İfadesinde, “Evde yaklaşık 45 dakika zaman geçirdik ama hiçbir fiziksel temasım olmadı” dediği öğrenildi. Aile Bakanlığı da kızların reşit olmaması nedeniyle harekete geçti.

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İfadesinde, “Evde yaklaşık 45 dakika zaman geçirdik ama hiçbir fiziksel temasım olmadı” dediği öne sürüldü. İddialara göre, Nihat Doğan çocukları evine davet ederek 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğuna harçlık vermeye çalıştı. Yaklaşık iki saat boyunca kızlarına ulaşamayan aile, olayı öğrenince polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Nihat Doğan emniyette ifade verdi.

Emniyetteki ifadesinde iki kız çocuğunu evine davet ettiğini kabul eden Nihat Doğan, “Ben onları tesadüfen gördüm ve eve davet ettim. Kendileri de kabul ederek geldiler. Ben de kendilerini daire kapısında karşıladım. Evde yaklaşık 45 dakika kadar kaldıklarını hatırlıyorum. Bu süre içerisinde evde televizyon izledik. Derslerinden okullarından bahsettik. Onlar da bana yaptığım işlerle ilgili sorular sordu. Benim numaram onlarda var. Ama ben de onların numarası yok” dedi.

İfadesine devam edilen Doğan'ın, “Daha sonra onlar evden çıkarken onlara harçlık vermek istedim. Ama kabul etmediler. Ben de ısrarcı olmadım. Çocukların hiç biri ile baş başa kalmadım. Herhangi birisine de fiziksel temasım olmadı. Kızları evde zorla asla tutmadım. Kendileri daha sonra evden ayrıldılar” şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

Emniyetteki ifadesinin ardından Nihat Doğan savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

AİLE BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

11 ve 16 yaşındaki iki kız kardeşi evinde iki saat boyunca alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat Doğan soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bahse konu çocukların yaşlarının 18'den küçük olması üzerine soruşturmaya dahil olmak için harekete geçti. Bakanlık yetkililerinin aile ile irtibata geçtiği öğrenildi.