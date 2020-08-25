Nihat Hatipoğlu’ndan corona virüsü açıklaması!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından corona virüsü tanısı ile evinde tedavi gördüğünü açıkladı. Hatipoğlu, "Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun" dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun asistanı, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile Hatipoğlu'nun ciğerlerindeki bir rahatsızlık sebebiyle tedavi gördüğünü ve corona virüsü (Covid-19) testinin negatif çıktığını açıklamıştı.

“EVİMDE TEDAVİ GÖRÜYORUM”

Sosyal medya hesabından ilerleyen saatlerde yaptığı açıklama ile corona virüsü tanısı ile tedavi gördüğünü belirten Hatipoğlu, “Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun” dedi.

NE OLMUŞTU?

Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada corona virüsüne yakalandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İddialar sonrası Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından ise bir paylaşım yapılmıştı. Paylaşımda “Ya Şafî… Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz” denilmişti.

Çıkan iddialar üzerine Hatipoğlu'nun asistanı basın açıklaması yaparak “Nihat Bey'in ciğerlerinde bir sorun vardı. Corona virüsü şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Hatipoğlu'nun sonuçları negatif çıktı” ifadelerini kullanmıştı.