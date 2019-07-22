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Nikki Wild kimdir? Dj Nikki Wild nereli ve kaç yaşında?
Nikki Wild kimdir? Dj Nikki Wild nereli ve kaç yaşında?
Nikki Wild, 1984 doğumludur. Türkiye’deki rock-metal severlerin ilgiyle takip ettiği isim, Dj Nikki Wild hakkında merak edilenler haberimizde...
Sozcu.com.tr
Magazin 22 Temmuz 2019 - 16:59

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan Nikki Wild hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nikki Wild kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında?

NIKKI WILD KİMDİR?

Punk Levent veya Nikki Wild adıyla tanınan Levent Koçkar, 1970 yılında İsviçre’de dünyaya gelmiştir. Hayranları tarafından One Man Band olarak tanımlanan ve Glam Rock, 80’s Rock denince Türkiye’de akla ilk gelen isimlerden biri olan Nikki Wild, müziğe 6-7 yaşlarında evde Elvis Presley ve Johnny Cash gibi starların plaklarını dinleyerek başlamış.

Nikki Wild, Benimle Söyle programında jüri üyeliği yapıyor.

1988’de Yeşilköy'de bir otelde cankurtaranlık yaptı. 19 yaşında Bodrum'da plaj işletti. Pek çok barda barmenlik, DJ'lik yaptı. Bir gün süren bir garsonluk macerası da oldu. Kliplerde oynadı. Siyaset Meydanı, Dr. Stress, A Takımı gibi tartışma programlarına çıktı. Türkiye'ye konser vermeye gelen gruplara asistanlık yaptı.

Radyo programları yapmaya devam eden Dj Nikki Wild, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Enis Arıkan ve Birce Akalay'ın yaptığı Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

Son güncelleme: 17:01 - 22.07.2019
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