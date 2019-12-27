Nil Karaibrahimgil, müzikal yapmak istediğini söyledi

Nil Karaibrahimgil Bebek’te yılbaşı alışverişine çıktı. Ellerinde poşetlerle objektiflerimize takılan ünlü şarkıcı, son dönemde müzikallere olan yoğun ilgiye kayıtsız kalamadığını söyledi. Karaibrahimgil, “İnanın benim kalbimde de müzikal yapmak var. Çok kendime yakıştırıyorum ve çok isterim, hayalim” diye konuştu.

Dünyadada rap önde

Hande Yener’in üretemediğimiz için rap popun önüne geçti sözlerini değerlendiren şarkıcı, “Ben böyle yarışlara pek inanmıyorum. Rap dünyadada yükselişte, bizdede çok iyi yapanlar var. Rap’in popu geçmesi kötü bir şey değil. Ben müziğin türünü pek ayırmıyorum. Rap söylemeyi çok isterim ama yapar mıyım bilemiyorum” diyerek tartışma yaratan polemiğe girmedi.