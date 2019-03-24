Nilay Duru: ‘Çizemeyiz ama çekeriz, mutluluğun resmi’

Nilay Duru, bir haftalık kızı ile fotoğrafına şu notu düştü:

“Çizemeyiz ama çekeriz. Mutluluğun resmi! Tabi zorlukları var. Ona yeni olduğu kadar bana, bize de yeni bir hayat. Uykusuzluk, emzirme, henüz geçmemiş olan dikiş ağrısı. Hepsine aynı anda hep birlikte adapte olmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Yaşayanlar zaten bilir. Ama tarifsiz. Ona dokunmak, onu koklamak, sesini duymak tarifsiz. Bunu da sadece yaşayanlar bilir. Kolay olmayan şeyleri kolaylaştırmıyor ama önemsizleştiriyor. İyi ki…”