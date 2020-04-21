Nil’den ‘karantina yerine koza diyelim’ çıkışı

Yazdığı şarkılar ve renkli kişiliği ile büyük bir kitle tarafından beğeniyle takip edilen Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden ilginç bir öneride bulundu. Yaşadığımız sürecin karantina olarak adlandırılmasının psikolojik olarak karamsar bir hava yarattığını düşünen Karaibrahimgil bu sürecin ‘koza’ olarak adlandırılmasını istedi.

Nil hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Hepimiz gibi ben de bu süreçte evdeyim ve bu zamanı bir koza zamanı olarak düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Okuduklarımızla, dinlediklerimizle ve farkına vardıklarımızla kanatlanmış olarak çıkacağız kozalarımızdan. Hem kendimizin hem birbirimizin hem de dünyamızın kıymetini bilerek…”