Nilgün Belgün: Tarihi bir fotoğraf bence

Başarılı oyunculuk kariyerini uzun yıllardır devam ettiren oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden takipçilerini 70’li yıllara götürdü. Devekuşu Kabare Tiyatrosu’yla çıktığı İzmir turnesi sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Belgün, fotoğrafın altına şunları yazdı: “TBT’nin en güzeli bence.. 70li yıllar. Devekuşu Kabare tiyatrosuyla İzmir turnesindeyiz.Oyundan sonra fuardaki Mogambo adlı kulübe gittik hep birlikte. Benim oyunculuğunu ve kişiliğini çok sevdiğim Nisa Serezli de bizimle geldi o gece.. Sol başta ben yanımda Nisa Serezli onun yanında Oya Alasya yanında Zeki Alasya, Metin Akpınar, Metin Akpınarın eşi Göksel, Ahmet Gülhan eşi Gülümser ve Oya Başar… Tarihi bir fotoğraf bence”