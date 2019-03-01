Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nilgün Belgün: Tarihi bir fotoğraf bence
Nilgün Belgün: Tarihi bir fotoğraf bence
Oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından paylaştığı TBT ile takipçilerini 70'li yıllara götürdü.
Magazin 1 Mart 2019 - 09:09

Başarılı oyunculuk kariyerini uzun yıllardır devam ettiren oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden takipçilerini 70’li yıllara götürdü. Devekuşu Kabare Tiyatrosu’yla çıktığı İzmir turnesi sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Belgün, fotoğrafın altına şunları yazdı: “TBT’nin en güzeli bence.. 70li yıllar. Devekuşu Kabare tiyatrosuyla İzmir turnesindeyiz.Oyundan sonra fuardaki Mogambo adlı kulübe gittik hep birlikte. Benim oyunculuğunu ve kişiliğini çok sevdiğim Nisa Serezli de bizimle geldi o gece.. Sol başta ben yanımda Nisa Serezli onun yanında Oya Alasya yanında Zeki Alasya, Metin Akpınar, Metin Akpınarın eşi Göksel, Ahmet Gülhan eşi Gülümser ve Oya Başar… Tarihi bir fotoğraf bence”

İLGİLİ HABERNilgün Belgün 1976 yılına götürdü
Etiketler