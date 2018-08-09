Nilgün Belgün: Üçüyle de yollarım kesişti

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Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nilgün Belgün hesabından: Kemal Sunal, Uğur Dündar ve Müjdat Gezen’in aynı karede olduğu bir fotoğrafı paylaşarak dikkat çekici ifadeler kullandı. Yaklaşık iki gün önce başlayan Kemal Sunal tartışmasına da bu fotoğraf üzerinden bir göndermede bulunan Nilgün Belgün şunları yazdı:

“Ne güzel bir dostluk fotoğrafı… Üçü de aynı okuldan, düşünce, fikir ve halkın adamı. Üçüyle de yollarım kesişti. Müjdat'la dizi çektim yıllarca, sevgili Kemal Sunal'la ‘Bıçkın’ filminde oynadık birlikte, sevgili Uğur Dündar'la birlikte de 2007 yılında Tv8’deki programımda şahane bir ’29 Ekim Cumhuriyet bayramı’ konuğumdu. Üçü de çok eski yıllara dayalı dostlarımdır. Kemal Sunal ülkemizin ortak değeridir ve candır”