Nilgün Belgün’den manidar paylaşım

Hazırlanan videonun sonunda yer alan Cumhurbaşkanlığı logosunu seçim öncesi bir çalışmanın kurbanı olunduğu şeklinde okuyan ünlü isimler konuyla ilgili tepki gösterdi. Suna Keskin, Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Nevra Serezli gibi neredeyse tüm sanatçılar bu klip için Nilgün Belgün'ün kendilerini arayıp çağırdığını söyledi. Dormen bu projeyle ilgili olarak “Tamamen Nilgün'ün kurbanı olduk” şeklinde bir açıklamada bile bulundu.

BELGÜN’DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Nilgün Belgün projede birlikte yer aldığı oyuncuların ekranda yayınlanacak olan halini izlediklerini ve bundan haberdar olmama gibi bir durumlarının mümkün olmadığını söylerken geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımla manidar bir göndermede bulundu. Bir kargayla aynı karede göründüğü bir karesini hesabından paylaşan Belgün bu karenin altına yazdığı; “En sevdiğim ‘kuş'tur Karga… Çünkü çok zekidir. Yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz. Yazar bir kenara sonra da okur. Biraz bana benzer” notuyla göndermede bulundu.