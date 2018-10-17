Nilgün Bodur: “Ben Berkay’ın eşinin yerinde olsaydım eşime söylemezdim”

Son dönemlerin en çok konuşulan ismi Nilgün Bodur, Best FM'de Adem Metan Show'a konuk oldu. Bodur, Ben Berkay'ın eşinin yerinde olsaydım eşime söylemezdim" ifadelerini kullandı.

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Yazar Bodur, “Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” adlı kitabı bir kez daha tartışmalara neden oldu. Kitabında bir sözün Anne Frank’a ait olduğunun ortaya çıkmasıyla eleştiri yağmuruna tutulan yazar Nilgün Bodur, Best FM’de Adem Metan’ın sunduğu ‘Adem Metan Show’da tüm eleştirilere cevap verdi. Bodur, aynı zamanda da Arda Turan ve Berkay kavgası ile ilgilide konuştu.

” Ben Berkay’ın eşinin yerinde olsaydım eşime söylemezdim ”



Arda Turan ve Berkay kavgası hakkında da değerlendirmelerde bulunan yazar Bodur, “Ben basına yansıyan ile yaşananın başka olduğunu düşünüyorum. Sanırım benim başıma gelse eşimi provake edecek bir şey söylemez sessiz kalırdım. Bir kadının başka erkeğe karşı eşini doldurması doğru değil. Olay sonrası başka sakin ortamda gerektiğinde söylerdim. Bu özel bir şeydir. Bunu basına yansımasına izin vermezdim. Olayın bu seviyelere gelmemesi gerekirdi. Olay kontrolden çıkmadan düzeltilebilirdi” dedi.

“Sosyal medyadan para kazanıyorum”

Sosyal medyanın önemine değinen Yazar Bodur, “Sosyal medya üzerinden para kazanmaya başladım. Bu artık bir meslek oldu. Bizim de bir gazete gibi tirajımız var. Kitabı para için yapmadım. Ben ne zaman para kazanmak için yapmadım desem o iş paraya dönüyor.

“Sokak hayvanlarını sahiplenin”



Hayvan sevgisi ile bilinen Bodur, “Hayvan severler hayvan satın almasınlar sahiplensinler. Köpeklerime zaman ayıramayınca kendimi kötü hissediyorum. Onlar beni her daim güzel karşılıyor. Onlar insanları karşılıksız seviyor. Köpekleri ve tüm hayvanları özenle besleyelim, koruyalım. Sokak hayvanlarını sahiplenelim” dedi.

