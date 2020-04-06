Nilgün Kasapbaşoğlu’nun ilaçları Feyza Çıpa’dan

Karantina süresince evden çıkmadıklarını söyleyen Feyza Hanım,”Ben zaten bolca yemek yapıyordum” diye konuştu. Nilgün Kasapbaşoğlu’na ilaç getirdiğini söyleyen Feyza Çıpa, “Kendisi 65 yaş üstü olduğu için çıkamadı. O yüzden ilaçlarını ben alıyorum” diyerek sözlerine devam etti.

Cama çıkan Nilgün Kasapbaşoğlu “Sağolsunlar ilaçlarımı almıştı getirmiş. Geçen gün de 10 tane ekmek getirmişlerdi hala onları yiyorum. Güzel insanlar biriktirmişim” diyerek duygularını dile getirdi.