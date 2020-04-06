Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nilgün Kasapbaşoğlu’nun ilaçları Feyza Çıpa’dan
Nilgün Kasapbaşoğlu’nun ilaçları Feyza Çıpa’dan
Feyza Çıpa önceki gün Zekariyaköy'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Çıpa, "Kutsi yok. Artık aynı arabada gezmiyoruz. Ayrı ayrı market alışverişi yapıyoruz, aynı evdeyiz zaten" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 6 Nisan 2020 - 11:46

Karantina süresince evden çıkmadıklarını söyleyen Feyza Hanım,”Ben zaten bolca yemek yapıyordum” diye konuştu. Nilgün Kasapbaşoğlu’na ilaç getirdiğini söyleyen Feyza Çıpa, “Kendisi 65 yaş üstü olduğu için çıkamadı. O yüzden ilaçlarını ben alıyorum” diyerek sözlerine devam etti.

Cama çıkan Nilgün Kasapbaşoğlu “Sağolsunlar ilaçlarımı almıştı getirmiş. Geçen gün de 10 tane ekmek getirmişlerdi hala onları yiyorum. Güzel insanlar biriktirmişim” diyerek duygularını dile getirdi.

Etiketler