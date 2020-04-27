Nilgün Şimşek olayı nedir? Müge Anlı’daki Nilgün Şimşek olayının detayları…

Müge Anlı’nın televizyon programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert tekrar bölümleriyle ekrana geliyor. Müge Anlı’da geçtiğimiz aylarda işlenen Nilgün Şimşek olayının ekranlara geldiği bölüm tekrar yayınlandı ve Nilgün Şimşek olayı merak konusu oldu…

MÜGE ANLI NİLGÜN (NALAN) ŞİMŞEK OLAYI NEDİR?

4 Nisan 2017 tarihinden beri kendisinden hiçbir haber alınamayan 37 yaşındaki Nalan Şimşek’in ablası Neslihan Akgün ve annesi Sezen Akgün kayıp kızlarını bulmak için Müge Anlı’nın programına başvurdu. İddialara göre Nalan Hanım eşi Mustafa Şimşek’in herkese “Benim eşim pankreas kanseri oldu, Almanya’ya ablasının yanına tedaviye gitti.” dediğini öğrenildi. Aradan geçen 3 ay sonra ise Nalan hanımın eşi Mustafa bey bu defa “Nalan’ı kaybettik. Cenazesi Almanya’dan gelecek Zonguldak’tan defnedilecek.” açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı.

NALAN ŞİMŞEK’E NE OLDU?

Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, “Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Her şey bu açıklamadan sonra başladı. Kızının vefat ettiğini komşularından duyan Nilgün Şimşek’in annesi ve ablası, Müge Anlı canlı yayınına katıldılar.