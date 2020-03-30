Nilperi, Kerem Bursin’le olan projesi hakkında konuştu

Şahinkaya görüntü alan muhabirlere, “Bazen evden çıkıp bir kilometre yürüyüp eve giriyorum size yakalandım” diye konuştu. Evde kendisini izole ettiğini söyleyen Nilperi Şahinkaya, “Evde zaman güzel geçiyor. Gece yarısına kadar haber kanallarını takip ediyorum. O yüzden öğlen uyanıyorum. Bir saat yürüyüş yapıyorum. Film dizi derken akşam oluyor” diye konuştu.

Kerem Bursin’le dijital platformda yayınlanan dizileri ‘Aynen Aynen’in çekimlerine ara verildiğini söyleyen Şahinkaya, “Tüm projeler iptal, şu an kendimize zaman ayırarak, salgının bitmesini bekliyoruz” dedi.