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Nilperi, Kerem Bursin’le olan projesi hakkında konuştu
Nilperi, Kerem Bursin’le olan projesi hakkında konuştu
Nilperi Şahinkaya önceki gün Bebek'te görüntülendi. Objektifleri görünce şaşıran Nilperi Hanım sokağa girerek kaçmak istedi ama hemen kararından vazgeçti.
Emre ÇEVİK
Magazin 30 Mart 2020 - 07:57

Şahinkaya görüntü alan muhabirlere, “Bazen evden çıkıp bir kilometre yürüyüp eve giriyorum size yakalandım” diye konuştu. Evde kendisini izole ettiğini söyleyen Nilperi Şahinkaya, “Evde zaman güzel geçiyor. Gece yarısına kadar haber kanallarını takip ediyorum. O yüzden öğlen uyanıyorum. Bir saat yürüyüş yapıyorum. Film dizi derken akşam oluyor” diye konuştu.

Kerem Bursin’le dijital platformda yayınlanan dizileri ‘Aynen Aynen’in çekimlerine ara verildiğini söyleyen Şahinkaya, “Tüm projeler iptal, şu an kendimize zaman ayırarak, salgının bitmesini bekliyoruz” dedi.

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