Nilperi Şahinkaya, “Aileler tanıştı”

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. İlişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Şahinkaya, "Ben onun ailesi ile tanıştım, o da benim ailemle görüntülü konuşmada tanıştı" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya , önceki gün sevgilisiyle objektiflere yansıdı. Şahinkaya, “Kısa bir tatil yapalım dedik kimse yokken Alaçatı yaptık. Güzeldi dinlendim”dedi.

“PANDEMİ BENİM İÇİN TATİL GİBİ OLDU”

Pandemi döneminde evinde vakit geçiren Nilperi Şahinkaya muhabirlerin, “Pandemi sizin için nasıl geçti?” sorusuna, “Güzel geçti evde oturdum dinlenmiş oldum benim için tatil gibi oldu. Evi de çok özlemiştim” diyerek cevap verdi.

AİLELER TANIŞTI



Sevgilisi Emre Yusufi'nin ailesi ile tanıştığını söyleyen Nilperi Şahinkaya, “Ben onun ailesi ile tanıştım o da benim ailemle internet üzerinden tanıştı. Babam çünkü yurt dışında yaşıyor, güzel gidiyor ilişkimiz her şey yolunda ” dedikten sonra çift evlerinin yolunu tuttu.