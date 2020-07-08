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Nilperi Şahinkaya: Bu bir aşk şarkısı değil
Nilperi Şahinkaya: Bu bir aşk şarkısı değil
Heykeltıraş Emre Yusufi ile aşk yaşayan oyuncu Nilperi Şahinkaya, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Şahinkaya fotoğraflarına "Bu bir aşk şarkısı değil" notunu düştü.
Magazin 8 Temmuz 2020 - 08:13

Şahinkaya, tatil sezonunu açtı. 32 yaşındaki Şahinkaya, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Toz pembe simli bikini tercih ettiği görülen Nilperi Şahinkaya, paylaşımlarına “Bu bir aşk şarkısı değil” notunu düştü.

Güzel havanın tadını çıkartan Şahinkaya’nın paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle Alaçatı’da tatil yapan Nilperi Şahinkaya, “Kısa bir tatil yapalım dedik. Kimse yokken Alaçatı’ya gittik. Güzeldi, dinlendim bolca” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme: 08:15 - 08.07.2020
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