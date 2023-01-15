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Nilperi Şahinkaya Burak Deniz’in peşini bırakmıyor

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, meslektaşı Burak Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Yayınlanma: 09:04 - 15 Ocak 2023 Güncellenme:
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Nilperi Şahinkaya Burak Deniz’in peşini bırakmıyor

15 Eylül’de oyuncu Nilperi Şahinkaya, meslektaşı Burak Deniz’den Adana’daki bir otelin lobisinde olay çıkardığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Deniz’e kasten yaralama, hakaret ve huzur bozmaktan dava açılmıştı.

Konuyla ilgili Burak Deniz bir özür yazısı yayınlamış ancak Nilperi Şahinkaya bu özrü kabul etmeyerek şikayetinden vazgeçmemişti.

YAKALAMA KARARI 

Burak Deniz’in dört ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği öğrenildi.

Deniz’in avukatı müvekkilinin işi nedeniyle sürekli yurt içi ve yurt dışı seyahatler yaptığını söyledi.

Şahinkaya’nın avukatı ise Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

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