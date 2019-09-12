Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya nereli ve kaç yaşında?szcu3

Nilperi Şahinkaya, 1988 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı isimli dizi ile yaşayan Nilperi Şahinkaya hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Nilperi Şahinkaya nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzgun dizisinde Güneş karakterini canlandıran Nilperi Şahinkaya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nilperi Şahinkaya kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Dakar Senaegal'de dünyaya gelmiştir. İlköğretimini Fransa'nın başkenti Paris'te ortaöğretimini ise Bern'de tamamladı. 2003 yılında Ankara'ya yerleşen Nilperi Şahinkaya,s lise yıllarının bir bölümünü Ankara'da geçirdi. Daha sonra Gaulle Fransız Lisesi'nden mezun olan oyuncu Türkiye'ye döndü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden mezun oldu. Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce bilmektedir.

İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kayıp ve Kiraz Mevsimi gibi yapımlarda adından oldukça söz ettirmiştir. Nilperi Şahinkaya, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Güneş karakterine hayat vermektedir. Nilperi Şahinkaya, 1.67 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Karakomik Filmler 1 (Jaclyn) (Sinema Filmi)

2019 – Kuzgun (Güneş) (TV Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Melisa) (TV Dizisi)

2017 – Deli Aşk (Melodi) (Sinema Filmi)

2017 – Benim Babam Bir Melek (Sandra) (TV Filmi)

2016 – N'olur Ayrılalım (Temmuz) (TV Dizisi)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Aslı) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kiraz Mevsimi (Şeyma) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp ((Defne/Sedef) (TV Dizisi)

2010-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mesude) (TV Dizisi)

2009 – Deniz Yıldızı (Hande) (TV Dizisi)