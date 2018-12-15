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Nilperi Şahinkaya: “Sektör kötü durumda”
Nilperi Şahinkaya: “Sektör kötü durumda”
Son olarak 'Yaşamayanlar' dizisinde rol alan oyuncu Nilperi Şahinkaya önceki gün Bebek'te sıra beklerken objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 15 Aralık 2018 - 08:27

Bankamatikte uzun süre kuyruk bekleyen güzel oyuncu, yanında bulunan diğer ATM’nin de aynı olduğunu fark etmedi. Fotoğraflarının çekildiğinin de farkına varmayan Nilperi Şahinkaya, önündeki beyefendinin işlemi uzun sürünce para çekmekten vazgeçti.
nilperi-sahinkaya-19Basın mensuplarıyla kısa süreli konuşan Şahinkaya, “Şuan için tiyatro yapıyorum. Rol alabileceğimiz bir proje yok. 2019’dan umutluyum” dedi. Sektörün kötüye gittiğini dile getiren Nilperi Şahinkaya “Oyuncu arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Ödemeler yapılmıyor. Projeler tutmuyor, sektör kötü durumda. Artık oyuncuya da bakılmıyor. Gerçekten senaryonun güzel olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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