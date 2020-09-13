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Nilperi Şahinkaya takipçilerini geçmişe götürdü
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Nilperi Şahinkaya, takipçilerini geçmişe götürdü. Oyuncu 20 yaşındayken ilk kez rol aldığı dizinin görüntülerini Instagram hesabından paylaşarak sevenlerine nostaljik bir gezinti yaşattı.
Magazin 13 Eylül 2020 - 09:18

Nilperi Şahinkaya, 2009 yılında yayınlanan Deniz Yıldızı isimli dizide Hande karakterine hayat vermişti. Oyuncu yaptığı son paylaşımla geçmişe götürdü.

NOSTALJİK PAYLAŞIM

Şimdilerde Yeni Hayat isimli dizide yer alan oyuncu, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımında, ilk dizisini hiç unutamadığını belirtti.
Deniz Yıldızı isimli diziden bir sahneyi yayınlayan oyuncu, “İlk dizim “Deniz Yıldızı” bu da ikinci sahnem falan her halde. 20 yaşındayım” notuyla geçmişe götürdü.

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