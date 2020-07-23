Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nilüfer: 30’u da 40’ı da görür müyüm?
Nilüfer: 30’u da 40’ı da görür müyüm?
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer Uyumlu sosyal medya hesabından kızının doğum gününü kutladı.
Magazin 23 Temmuz 2020 - 07:55

Sosyal medyayı kendi jenerasyonu arasında son derece aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Nilüfer Uyumlu zaman zaman kızı Ayşe Nazlı’yla birlikte görüldüğü kareleri paylaşmaktan da geri durmuyor.

Nilüfer hesabından yaptığı son paylaşımda kızının 20 yaşına girişini kutladı. Onunla birlikte pasta kesen ve birlikte fotoğraf da çektiren şarkıcı hesabından şu satırları yazdı:

“Kızım 20 oldu, ne mutlu bana. Ayağımı sağlam basarsam 30’u da 40’ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı…”

Son güncelleme: 07:56 - 23.07.2020
Etiketler