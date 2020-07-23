Nilüfer: 30’u da 40’ı da görür müyüm?

Nilüfer: 30’u da 40’ı da görür müyüm?

Sosyal medyayı kendi jenerasyonu arasında son derece aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Nilüfer Uyumlu zaman zaman kızı Ayşe Nazlı’yla birlikte görüldüğü kareleri paylaşmaktan da geri durmuyor.

Nilüfer hesabından yaptığı son paylaşımda kızının 20 yaşına girişini kutladı. Onunla birlikte pasta kesen ve birlikte fotoğraf da çektiren şarkıcı hesabından şu satırları yazdı:

“Kızım 20 oldu, ne mutlu bana. Ayağımı sağlam basarsam 30’u da 40’ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı…”