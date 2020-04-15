Nilüfer: Artık durumun ciddiyetini…

Türk pop müziğinin kilometre taşlarından olan Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bizlerin sağlığı için çok zor şartlar altında hizmet veren sağlık çalışanlarına minnettarlığını gösterdi ve sorumsuzca sokaklarda dolaşanlara kızdı.

Pek çok ünlü isim gibi günlerini ev karantinasında geçiren Nilüfer, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Sağlık çalışanlarının ne kadar zor şartlar altında çalıştıklarını söyleyen başarılı isim, tüm bu çabalara rağmen işi olmadığı halde sokağa çıkanlara da sert tepki gösterdi. Nilüfer şunları yazdı:

‘EVDE SIKILDIK DEMEYE HAKKIMIZ YOK’

“Onlar sağlık emekçilerimiz. Günde 10 belki 12 saat o tulumların içinde kan ter içinde oradan oraya koştururken, saatlerce zor nefes aldıkları maskelerle kendilerini korumaya çalışırken, bir çoğu evlerinden evlatlarından uzak ve onlara hasret yaşarken. İşe gitmeye mecbur olmadığı halde tehlikenin farkına varmadan sorumsuzca sokaklarda dolaşan şuursuzlara çok ama çok kızıyorum. Lütfen ama lütfen kurallara uyalım. Evde sıkıldık demeye hakkımız yok bu işin şakası da yok. Artık durumun ciddiyetini anlayalım. Evde kalalım… evde kalalım.”