Nilüfer AVM’lerin açılmasına ve insanların sokağa çıkmasına tepki verdi

Geçen gün tüm dünyanın korona virüs ile mücadele ettiği ve evinde kaldığı bu dönemin dil, din, ırk , sosyal statü farkı olmaksızın bize büyük bir ders verdiğini söyleyen Nilüfer “Her kötü olaydan büyük bir ders çıkarmalıyız. Korona hepimizin dünyaya bakışını etkiledi” demişti. Ünlü sanatçı şimdi de corona virüsünü hiçe sayanlara, hala sokağa çıkanlara, AVM’lerin açılmasına tepki verdi… “Sokaklar yine kalabalık. Biz evde esir gibi otururken işi gücü olmayan bazı aylaklar da pandemi yokmuş gibi dolanıyor.” diyen ünlü isim şöyle devam etti: “Enfekte sayısını yine 2 binin üstüne çıkarmayı başarmışız. Çok tebrikler. AVM açılışı da nedir? Bugün çok moralım bozuldu bu salgın böyle bitmez!!”