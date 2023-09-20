Nilüfer coronaya yakalandı
Nilüfer corona virüsüne yakalandı. Yüksek ateş nedeniyle gittiği hastanede virüse yakalandığını öğrenen ve tedavi altına alınan sanatçı, 22 Eylül'de vereceği konseri de ertelemek zorunda kaldı.
Nilüfer Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı.
Hastanede tedavi gören sanatçı sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi:
“YÜKSEK ATEŞ VE SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ”
“Birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef corona virüsüne yakalandığımı öğrendim.”
“Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız.”
“Bu yüzden 22 Eylül’deki konserimi 14 Ekim’e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle.”
Nilüfer bir sonraki paylaşımında da “Neye niyet neye kısmet. Hayaller Kuruçeşme konser. Gerçekler hastane odası. Hayat” ifadelerini kullandı.