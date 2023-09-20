HAYAT
Abone Ol

Nilüfer coronaya yakalandı

Nilüfer corona virüsüne yakalandı. Yüksek ateş nedeniyle gittiği hastanede virüse yakalandığını öğrenen ve tedavi altına alınan sanatçı, 22 Eylül'de vereceği konseri de ertelemek zorunda kaldı.

Yayınlanma: 08:49 - 20 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Nilüfer coronaya yakalandı

Nilüfer Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Hastanede tedavi gören sanatçı sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“YÜKSEK ATEŞ VE SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ”

“Birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef corona virüsüne yakalandığımı öğrendim.”

“Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız.”

“Bu yüzden 22 Eylül’deki konserimi 14 Ekim’e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle.”

Nilüfer bir sonraki paylaşımında da “Neye niyet neye kısmet. Hayaller Kuruçeşme konser. Gerçekler hastane odası. Hayat” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan Eris varyantıyla ilgili yeni açıklamaİlginizi ÇekebilirBakan Koca'dan Eris varyantıyla ilgili yeni açıklamaGrip değil, corona değil... Uzmanından 'Süper enfeksiyon' uyarısıİlginizi ÇekebilirGrip değil, corona değil... Uzmanından 'Süper enfeksiyon' uyarısıDSÖ'den korkutan uyarı: Kış öncesi coronada "endişe verici" artış yaşanıyorİlginizi ÇekebilirDSÖ'den korkutan uyarı: Kış öncesi coronada "endişe verici" artış yaşanıyor
X Reklam