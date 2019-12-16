Nilüfer ‘En güzel fotoğraf’notuyla paylaştı

Şarkıcı Nilüfer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Atatürk sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk pop müziğinin kilometre taşlarından Nilüfer, yaşıtlarına oranla sosyal medyayı çok daha aktif bir şekilde kullanıyor. Gündelik hayatına dair çok sayıda paylaşımda bulunan Nilüfer, aynı zamanda 1999 yılında evlatlık olarak aldığı Ayşe Nazlı’ya da paylaşımlarında özel bir yer ayırıyor. Usta şarkıcı dün de benzer bir paylaşıma imza attı. Kızıyla birlikte gittiği bir mekanda onu Mustafa Kemal Atatürk resminin altında fotoğraflayan Nilüfer, bu kareye “En güzel fotoğraf” notunu düştü.