Nilüfer: Eziyet çeken hayvanlar, insanların kendilerini yaralamaları ne zaman bitecek?

Şarkıcı Nilüfer, sosyal medya hesabından yazdıklarıyla hemen her kurban bayramında ekrana gelen kaçan kurbanlıklar, kesilirken eziyet gören hayvanlar ve yaralanmalar üzerinden yapılan haberleri hatırlattı ve tepki gösterdi.

Hemen her kurban bayramında karşımıza çıkan kötü görüntüler ekranları karşısındaki milyonlarca insanı derinden üzmekte ve rahatsız etmekte…

Bu konuda rahatsızlık duyan isimlerden biri de şarkıcı Nilüfer oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nilüfer kaçan bir kurbanlığı yakalamaya çalışan insanların görüldüğü bir kareyi paylaştı ve şunları yazdı:

“Bu rezalet ne zaman bitecek. Her kurban bayramında otoyollar da kaçan kurbanlıklar, deneyimsiz ellerde eziyet çeken hayvanlar, insanların kendilerini yaralamaları. Ne zaman bitecek? Kurbanlıklar sadece daha önceden belirlenen yerlerde kesilmeli bence. Bireysel kesimler yasaklanmalı. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?”