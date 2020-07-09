Nilüfer itiraf etti!

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer, sosyal medya hesabından bir TBT paylaştı ve bu karesi üzerinden takipçilerine ilginç bir itirafta bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerinin kendisinden haberdar olmasını sağlayan şarkıcı Nilüfer, her perşembe gerçekleşen eski fotoğraf paylaşma geleneği (TBT) ni de ihmal etmedi.

Takipçilerini öğrencilik yıllarına götüren ve sırada ders dinlerken çekilmiş bir karesini paylaşan Nilüfer bu kare üzerinden dikkat çekici bir de itirafta bulundu.

O yıllarda aklının hep müzikte olduğunu söyleyen Nilüfer öğrenci olmayı pek sevmediğini itiraf etti.

İşte Nilüfer’in o satırları:

“Bezmiş Nilüfer… ne yalan söylim öğrenci olmayı pek sevmedim.Hep saygılı, terbiyeli ama aklı derslerde değil müzikte, şarkı söylemekte olan bir öğrenciydim ben. “