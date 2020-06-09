Nilüfer kimdir? Nilüfer Yumlu nereli ve kaç yaşında?

Nilüfer, 1955 doğumludur. 1970'li yılların başından itibaren Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından biri olan ve 1973'te yayınladığı “Dünya Dönüyor” ile büyük bir çıkış yakalayan Nilüfer hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Nilüfer nereli ve kaç yaşında?

“Göreceksin Kendini”, “Başıma Gelenler”, “Boşver”, “Kim Arar Seni” gibi şarkıları Türk Pop Müziği klasikleri arasına giren Nilüfer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Nilüfer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

NİLÜFER KİMDİR?

Nilüfer Yumlu ya da bilinen adıyla Nilüfer, 31 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul Cihangir'de dünyaya gelmiştir. Babası Cemil Bey’in üçüncü evliliği Lütfiye Hanım’dan tek kızıdır. Nilüfer'in babasının önceki evliliklerinden olan Orhan, Tevfik ve Gülsevin adlı kardeşleri vardır.

11 yaşında babasını kaybeden Nilüfer, ilkokulu Firuzağa İlkokulu'nda, orta öğrenimini ise İtalyan Koleji'nde tamamladı. 1970 yılında İtalyan Lisesi'nde öğrenciyken katıldığı Hafta Sonu Gazetesi'nin düzenlediği Altın Plak Ses Yarışması'nda aldığı birincilik müzik kariyerinin dönüm noktası oldu.

1972 yılında “Kalbim Bir Pusula” adlı ilk 45’liğini piyasaya çıkardı. Asıl çıkışını 1973 yılında yaptığı “Dünya Dönüyor” adlı 45’liği ile yaptı ve yılın kadın şarkıcısı seçildi. Daha 17 yaşında kazandığı bu başarı pekçok ödülün sahibi olmasını da sağladı. Nilüfer, ilk sahne deneyimini, İzmir Fuarı’nda Zeki Müren’in assolist olduğu kadroda çıkarak yaşadı.

1975’te, Alman yapımcılardan gelen plak teklifini kabul ederek “Miss Nilüfer” ve “Ali” adlı 45’lik plakları yaptı. Aynı yıl “Oh Ya”, 1976’da “Of Aman Aman” ve 1977’de “Kim Arar Seni” adlı 45’likleri çıkarttı. Grup Nazar ile 1978 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali’ne katılan sanatçı, “Sevince” şarkısıyla Türkiye’yi Paris’te yapılan 1978 Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etmiş; “Sevince”, aldığı 2 puanla yarışmanın 18’incisi olmuştur. Aynı yıl, “Müzik” ve “15 Şarkı” uzunçalarlarını yayınladı.

“Nilüfer’79”, “Nilüfer’80” ve “Sensiz Olmaz” adlı albümlerini, “Nilüfer’84” adlı albümü izledi. Bu albümle birlikte Nilüfer, Kayahan bestelerine yer vermeye başladı. Nilüfer, 1985 yılında “Bir Selam Yeter” adlı albümünü çıkardı. Bu albümün en büyük özelliği; sözü, müziği kendisine ait ilk şarkı olan “Erkekler Ağlamaz”ı da içermesiydi.

1986 yılında, Antalya Aspendos’ta yapılan “Uluslararası Akdeniz Şarkı Yarışması”na katıldı ve Kayahan’ın “Geceler” adlı bestesi ile birinci seçildi.

1988’de yaptığı “Esmer Günler”i, 1990’da yine satış rekorları kıran “Sen Mühimsin” adlı albüm izledi.

1992’de çıkan “Yine Yeni Yeniden” adlı albümde yer alan “Şov Yapma”, “Yeniden Sev”, “Haram Geceler”, “Kavak Yelleri” gibi birçok şarkı hit oldu ve bu albüm bir milyondan fazla satış yaparak en çok satan albümler arasında yer aldı.

1996 Eylül’ünde çıkarmış olduğu “Nilüfer’le” adlı albümde Kayahan’a ait “Mavilim”, “Çok Uzaklarda” gibi şarkılar, Kral TV Video Müzik Ödülleri olmak üzere birçok ödüle layık görüldü ve 1996 yılının en iyi kadın sanatçısı seçildi.

Nilüfer, 2005’te kendi beste ve sözlerinin ağırlıkta olduğu “Karar Verdim” adlı albümünü piyasaya çıkardı. Sanatçı bu albümüyle, MÜYAP tarafından altın plakla ödüllendirildi.

Nilüfer son olarak, 2016 yılının Aralık ayında, başka sanatçıların seslendirdiği eski şarkıları yorumladığı Yeniden, Yeni, Yine adlı albümü çıkarmıştır. Başından bugüne kadar başından 2 evlilik geçen Nilüfer'in 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Albümleri:

Yeniden Yeni Yine (2016)

Kendi Cennetim (2015)

13 Düet (2013)

12 Düet (2011)

Hayal (2009)

Karar Verdim (2005)

Sürprizler (2004)

Olur Mu Olur? – Gözünaydın (2003)

Büyük Aşkım (2001)

Yeniden Yetmişe (1998)

Nilüfer’le (1997)

Ne Masal Ne Rüya (1994)

Yine Yeni Yeniden (1992)

Sen Mühimsin (1990)

Esmer Günler (1988)

Geceler (1987)

Bir Selam Yeter (1985)

Nilüfer’84 (1984)

Sensiz Olmaz (1982)

Nilüfer’80 (1980)

Nilüfer’79 (1979)

15 Şarkı (1978)

Müzik (1978)

Selam Söyle (1976)

Nilüfer’74 (1974)

Müziğini yaptığı diziler:

Her Sevda Bir Veda (2014)

İlk Göz Ağrısı (2005)

Müziğini yaptığı filmler:

Umut Üzümleri (2011)