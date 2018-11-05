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Nilüfer kısırlaştırdığını duyurdu ve sordu…
Nilüfer kısırlaştırdığını duyurdu ve sordu…
Şarkıcı Nilüfer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sokak kedisine sıcak bir yuva aradığını duyurdu.
Magazin 5 Kasım 2018 - 13:08

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden Nilüfer, elinde bir sokak kedisiyle çekilmiş fotoğrafı hesabından paylaştı. Paylaşımının altına yazdıklarıyla kedinin hikayesini takipçileriyle paylaşan Nilüfer şu satırlarla takipçilerine ulaştı:

nilufer-uyumlu-ic

“Bir şansı olur mu bu yosun gözlü kızın? 3 yaş civarı, 6 ay içinde 8 bebek doğurdu. Hepsini sahiplendirdim. Onları korumak için bahçede özel bir yer bile yaptık. Şimdi yeni anneleriyle çok mutlular. Ve artık anneyi kısırlaştırdım. Şimdi sokakta kalması içime sinmiyor. Acaba bir yuvası olur mu?”

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