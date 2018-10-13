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Nilüfer: Köylümüze alkış
Nilüfer: Köylümüze alkış
Şarkıcı Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayvanseverliğin yer ve yaş tanımadığını gösterdi.
Magazin 13 Ekim 2018 - 10:08

Muğla taraflarında vereceği bir konser için şehre giden şarkıcı Nilüfer boş vaktini değerlendirmek adına kendisini köy ziyaretlerine verdi.

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Arkadaşlarıyla birlikte konakladığı yere yakın köyleri ziyaret eden Nilüfer burada bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Omzunda horozuyla poz veren bir köylüyle birlikte fotoğraf çektiren Nilüfer bu karesini: “Hayvansever heryer de hayvansever. Bütün gün tepesinden inmeyen horozuna oğlum diye hitab eden bu köylümüze alkış” notuyla paylaştı.

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