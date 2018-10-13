Nilüfer: Köylümüze alkış

Şarkıcı Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayvanseverliğin yer ve yaş tanımadığını gösterdi.

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Muğla taraflarında vereceği bir konser için şehre giden şarkıcı Nilüfer boş vaktini değerlendirmek adına kendisini köy ziyaretlerine verdi.

Arkadaşlarıyla birlikte konakladığı yere yakın köyleri ziyaret eden Nilüfer burada bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Omzunda horozuyla poz veren bir köylüyle birlikte fotoğraf çektiren Nilüfer bu karesini: “Hayvansever heryer de hayvansever. Bütün gün tepesinden inmeyen horozuna oğlum diye hitab eden bu köylümüze alkış” notuyla paylaştı.



