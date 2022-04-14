Nilüfer: Pop müzik geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez

Nilüfer, önceki gün kızı Ayşe Nazlı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Son yıllarda rap müziğin öne çıktığını belirten sanatçı, "Pop müzik geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı ile önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Corona virüsü nedeniyle evden dışarı çok çıkmadığını söyleyen sanatçı “Kızım geldi, yurt dışındaydı. Onunla işlerimizi halletmek için çıktık. O psikoloji okuyor, bu sene son senesi inşallah mezun olacak” dedi.

Nilüfer, muhabirlerin “O unutulmayan şarkılar artık günümüzde neden yok?” sorusuna, “Bütün dünyada müzik anlayışı ve zevki değişti. Sonucunda bu Türkiye’yi de etkiledi. Rap ağırlıklı oldu. Bu tarz öne çıktı. Eski şarkılar güzeldir, onların modası hiçbir zaman geçmeyecek. Son yıllarda pop müzik geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez” yanıtını verdi.