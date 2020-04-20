Nilüfer: Utanıp susuyorum

Nilüfer, sağlık çalışanlarının corona virüsüne karşı mücadelesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi. Usta sanatçı, 3 buçuk aydır evden çıkmadığını belirterek karantina günlerinde sağlığın öneminden bahsetti:

“İlk 6 ocakta hasta hissettim kendimi. Nerdeyse 3,5 aydır evdeyim. Bunun 20 gününü hastanede geçirdim. Daha önce hiç yaşamadığım kadar ağır bir enfeksiyon geçirdim. İnluenza A (domuz gribi) ya eşlik eden akciğerlerimdeki mantar enfeksiyonu beni oldukça hırpaladı. Tam iyileştim derken pandemi başladı. Bu kadar uzun süre kapalı kalan biri olarak zaman zaman isyan edip sıkıldım diye feryat ediyorum. Sonra sağlık çalışanlarımızın hastalarımızın hergün risk alarak çalışmak zorunda olanların yerine koyuyorum kendimi. Utanıp susuyorum. Ne kadar kurallara uyarsak o kadar çabuk kurtuluruz. Sabır yaa sabır”