Nilüfer’in akciğerinde mantar enfeksiyonu gelişti

Yaptığı müzikle bir döneme damga vuran Nilüfer, son zamanlarda ardı ardına yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Son olarak ağır bir grip vakası atlatan ve uzun süre hastanede yatan Nilüfer'in sağlıyla ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.

Daha önce meme kanseriyle savaşan ve hastalığı yenmeyi başaran Nilüfer, geçtiğimiz ocak ayında da domuz gribi teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı. Daha sonra yapılan tetkik ve testlerde sanatçıya, akciğerde üreyen ‘Aspergillus' (mantar enfeksiyonu) teşhisi konuldu. Hastaneden taburcu olan Nilüfer, tüm zamanını evinde dinlenerek geçiriyor ve tedavisine de evinde devam ediyor.

“YAZ BAŞINDA İYİLEŞMİŞ OLARAK…”

Hakkında çıkan hastalık haberlerinin ardından şu açıklamayı yaptı: “Rahatsızlığım süresince bana moral veren, sevgilerini ve güzel dileklerini yollayan dostlarıma, sevenlerime ve takipçilerime çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok kıymetli. Umarım yaz başında yine yeni yeniden iyileşmiş olarak karşınızda olacağım.”