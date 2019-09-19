Nimet İyigün kimdir? Nimet İyigün nereli ve kaç yaşında?

Nimet İyigün, 1973 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Geçmişin İzleri isimli film ile geçen Nimet İyigün hakkında merak edilenler haberimizde... Nimet İyigün nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Emine Yılmaz karakterini canlandıran Nimet İyigün hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nimet İyigün kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NİMET İYİGÜN KİMDİR?

Nimet İyigün, 1 Aralık 1973 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmitir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Nimet İyigün, ilk oyunculuk deneyimini 1994 yılında Geçmişin İzleri adlı film ile yaşamış; Hayat Devam Ediyor ve Kalbimdeki Deniz dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Emine karakterine hayat veren Nimet İyigün, 1.71 metre boyunda, 56 kilo ve Yay burcudur.

Nimet İyigün’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çocuk (Emine) (TV Dizisi)

2016-2017 – Kalbimdeki Deniz (Doktor) (TV Dizisi)

2016 – Mehmet Salih (Sinema Filmi)

2011 – Hayat Devam Ediyor (Belkıs) (TV Dizisi)

1994 – Geçmişin İzleri (TV Filmi)