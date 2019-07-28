Ninja Kaplumbağalar 2 filminin oyuncu kadrosu: Ninja Kaplumbağalar 2 filminin konusu ne?

Ninja Kaplumbağalar 2 filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Sinema severler macera dolu film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Filmin başrollerinde Megan Fox ve Alessandra Ambrosio yer alıyor. Filmde Ninja Kaplumbağalar düşmanlarına karşı mücadele ediyor. İşte Ninja Kaplumbağalar 2 konusu ve oyuncu kadrosu…

NİNJA KAMPLUMBAĞALAR 2 FİLMİNİN KONUSU

Ninja Kaplumbağaların ezeli düşmanları olan Shredder hapishanenin yolunu ilk filmde tutmuştur. Araçla cezaevine gönderilirken doktor Baxter Stockman’ın organize ettiği Foot Clan tarafından kurtarılmaya çalışılır. Bu sırada Shredder farklı bir boyutta Beyin ile görüşecektir. Yaptıkları plan doğrultusunda kimsede olmayan bir mutant bileşenini yanına alır. Arabada tanıştığı Rocksteady ve Bebop’ı herkesten güçlü mutantlara dönüştürür. Kaplumbağaların işi her zamankinden dahada zorlaşmıştır. Maskeli kahraman Casey Jones ve gazeteci dostları April’ın yardımıyla el ele vererek düşmanlarını yenmeye çalışacaklardır..