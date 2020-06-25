Ninja Kaplumbağalar filminin konusu ne? Ninja Kaplumbağalar filminin oyuncu kadrosu…

Ninja Kaplumbağalar filmi bir kez daha televizyon yayın akışında yer alıyor. Sinema severler macera dolu film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Filmin başrolünde Megan Fox yer alıyor. Filmde Ninja Kaplumbağalar düşmanlarına karşı mücadele ediyor. İşte Ninja Kaplumbağalar konusu ve oyuncu kadrosu…

Ninja Kaplumbağalar filminde Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael, kötülüklere karşı şehri savunuyor. 80’li ve 90’lı yıllarda çizgi filmleri ile ortalığı kasıp kavuran Ninja Kaplumbağalar bu kez sinema filmi ile seyirci karşısına çıkıyor. İşte filmin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler…

NİNJA KAPLUMBAĞALAR KONUSU

New York şehrinin eski parlak günleri geride kalmıştır. Zira Shredder ve başında olduğu Foot Clan örgütü, emniyetten siyasete kadar her türlü resmi birimi ele geçirip, şehri istedikleri gibi yönetmeye kararlıdır. usta Splinter'ın uzun yıllardır yeryüzüne hiç çıkartmadığı dört ninja kaplumbağa Leonarda, Raphael, Michelangelo ve Donatello artık Shredder ile savaşmak için sabırsızlanmaktadırlar. Şiddetlenen suç olaylarına ve dahası masum insanların öldürülmesine göz yumamayan dört genç savaşçı, kimliklerini açık etmek pahasına yer yüzüne çıkarlar.

Kanal 6'nın haber peşindeki gözü pek muhabiri April O’Neil ise hayatının fırsatını yakaladığına inanırken, aslında geçmişine dair gerçeklerle yüzleşecektir…

NİNJA KAPLUMBAĞALAR OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini Titanların Öfkesi (2012), Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı (2011) gibi büyük aksiyon filmlerine imza atmış olan Jonathan Liebesman üstlenirken, 4 ninja kaplumbağayı ise Alan Ritchson, Noel Fisher, Pete Ploszek ve Jeremy Howard canlandırıyor. Onlara kadroda seksi yıldız Megan Fox'un yanı sıra William Fichtner, Will Arnett, Danny Woodburn, Tohoru Masamune ve Whoopi Goldberg isimleri eşlik ediyor. Peter Laird ve Kevin Eastman'ın yarattığı orijinal karakterleri 21. yüzyıla taşıyan senaristle rise Josh Appelbaum, Andre Nemec ve Evan Daugherty.