Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Dave Green'in yaptığı ve 2016 yılında vizyona giren Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi, kadrosundaki önemli oyuncularla dikkat çeken yapımlarından biri. İşte Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi ile ilgili bazı bilgiler…
NİNJA KAPLUMBAĞALAR GÖLGELERİN İÇİNDEN KONUSU
Kaplumbağaların azılı düşmanı Shredder, cezaevine nakledilirken doktor Baxter Stockman’ın yönettiği Foot Clan tarafından kaçırılmaya çalışılır. Bu esnada Shredder farklı bir boyuta geçerek Beyin (Krang) ile karşılaşır. Yaptıkları anlaşma gereği çok güçlü bir mutant bileşenini yanında götürür ve bunu kullanarak nakil aracında tanıştığı Rocksteady ve Bebop’ı çok güçlü mutantlara dönüştürür. Kaplumbağalar Shredder ve bu güçlü mutantların yanında Beyin ile de mücadele etmek ve New York’ta güvenliği tesis etmek zorunda kalacaktır.
NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN OYUNCULARI
Megan Fox – April O'Neil
Malina Weissman – küçük April O'Neil
Will Arnett – Vern Fenwick
William Fichtner – Eric Sacks
Tohoru Masamune – Oroku Saki / The Shredder
Whoopi Goldberg – Bernadette Thompson
Minae Noji – Karai
Abby Elliott – Taylor
Taran Killam – McNaughton
Todd Freeman – Dr. Baxter Stockman
Paul Fitzgerald – Dr. O'Neil
Derek Mears – Dojo Ninja