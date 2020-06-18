Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Geçmiş yılların en sevilen çizgi filmlerinden biri olan Ninja Kaplumbağalar, bu sefer beyaz perdede. Bu akşam televizyonlarda yayınlanacak Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin konusu ve oyuncularını haberimizde bulabilirsiniz…

Yönetmenliğini Dave Green'in yaptığı ve 2016 yılında vizyona giren Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi, kadrosundaki önemli oyuncularla dikkat çeken yapımlarından biri. İşte Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi ile ilgili bazı bilgiler…

NİNJA KAPLUMBAĞALAR GÖLGELERİN İÇİNDEN KONUSU

Kaplumbağaların azılı düşmanı Shredder, cezaevine nakledilirken doktor Baxter Stockman’ın yönettiği Foot Clan tarafından kaçırılmaya çalışılır. Bu esnada Shredder farklı bir boyuta geçerek Beyin (Krang) ile karşılaşır. Yaptıkları anlaşma gereği çok güçlü bir mutant bileşenini yanında götürür ve bunu kullanarak nakil aracında tanıştığı Rocksteady ve Bebop’ı çok güçlü mutantlara dönüştürür. Kaplumbağalar Shredder ve bu güçlü mutantların yanında Beyin ile de mücadele etmek ve New York’ta güvenliği tesis etmek zorunda kalacaktır.



NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN OYUNCULARI

Megan Fox – April O'Neil

Malina Weissman – küçük April O'Neil

Will Arnett – Vern Fenwick

William Fichtner – Eric Sacks

Tohoru Masamune – Oroku Saki / The Shredder

Whoopi Goldberg – Bernadette Thompson

Minae Noji – Karai

Abby Elliott – Taylor

Taran Killam – McNaughton

Todd Freeman – Dr. Baxter Stockman



Paul Fitzgerald – Dr. O'Neil

Derek Mears – Dojo Ninja