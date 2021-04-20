Niran Ünsal: Maalesef üzücü haber geldi

Sağlık durumu hakkında Instagram hesabında açıklama yapan Niran Ünsal, &#8220;Maalesef üzücü haber geldi. Hem eşim hem de benim Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bu da geçecek inşallah. Dualarınızı bekliyorum&#8221; dedi.. . İlginizi ÇekebilirCoronaya yakalanan Asya hastaneye kaldırıldı. İlginizi ÇekebilirCoronaya yakalanan Gonca Vuslateri&#039;nin üstüne kaynar su döküldü. İlginizi ÇekebilirDeniz Baysal Yurtçu da corona virüse yakalandı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"hayat-Magazin","pageIdentifier":6385609}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/niran-unsal-da-coronaya-yakalandi');aip2('newsArticle', {"identifier":6385609,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/niran-unsal-da-coronaya-yakalandi/","headline":"Niran u00dcnsal: Maalesef u00fczu00fccu00fc haber geldi","articleBody":"","articleSection":"Magazin","keywords":"["Asya","Corona","Gonca Vuslateri","Haber","Instagram","Niran \\u00dcnsal","oyuncu","Sa\\u011fl\\u0131k","TRT"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/20/iecrop/depophotos.niranunsal_16_9_1618926799.jpeg","author":"u00c7iu011fdem Saltu0131k","datePublished":"2021-04-20 16:53:27","dateModified":"2021-04-20 16:54:34","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1882}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/niran-unsal-da-coronaya-yakalandi/');