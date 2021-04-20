Sağlık durumu hakkında Instagram hesabında açıklama yapan Niran Ünsal, “Maalesef üzücü haber geldi. Hem eşim hem de benim Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bu da geçecek inşallah. Dualarınızı bekliyorum” dedi.

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