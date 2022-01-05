Nirvana’nın meşhur albüm kapağına yönelik açılan dava reddedildi

Geçtiğimiz aylarda Nirvana'nın Nevermind albümünde görünen çıplak bebek Spencer Elden, yıllar sonra cinsel istismara uğradığını iddia ederek gruba 150 bin dolarlık dava açmıştı. Ancak Elden'in davası reddedildi.

Sozcu.com.tr

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Spin dergisinin haberine göre, grubun 1991 tarihli albümü Nevermind’in kapağında çıplak bir bebek olarak görünen Spencer Elden’ın Nirvana’ya açtığı dava bir yargıç tarafından reddedildi.

Pazartesi günü California Bölge Mahkemesinde, Yargıç Fernando M Olguin davayı reddetti. Ağustos ayında açılan davada Elden, çocukların cinsel istismarına uğradığını ve kapak resminin çocuk cinsel istismarı görüntüsü olduğunu iddia etmişti. Davada, “Davalılar, Spencer’ı tasvir eden ticari çocuk pornografisini bilerek üretti, sahip oldu ve reklamını yaptı” denildi.

Elden, Nevermind’ın kapağında görünmesinin kendisine fiziksel ve duygusal zarar verdiğini, ayrıca kalıcı duygusal sıkıntılar yarattığını, hayattan zevk alamama sorunu yaşattığını söyledi.

Grubun hayatta kalan üyelerinden Dave Grohl ve Krist Novoselic ile Cobain’in dul eşi ve vasisi Courtney Love ve kapak fotoğrafının fotoğrafçısı Kirk Weddle’nin avukatları ise Elden’in “Nirvana bebeği” şöhretinden faydalanmak için otuz yıl harcadığını, albümün 15. ve 20. yıldönümlerinde görüntüyü yeniden yarattığını ve albümün adını dövme yaptırdığını söylediler. Ayrıca böyle bir davadaki zamanaşımı süresinin on yıldan fazla bir süre önce sona erdiğini ve Elden’in görüntüsünün çocuk cinsel istismarı oluşturduğuna dair iddiaların sahte olduğunu belirttiler.

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