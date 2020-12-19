Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’dan el ele ilk fotoğraf

Survivor'da tanışıp yarışma sonrası birlikteliğe başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ilk kez el ele fotoğraflarını yayınladı.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın birliktelikleri sosyal medyaya sızdırılan görüntüleriyle ortaya çıktı.

Ardından, “Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz” ifadelerini kullanan ikili, görüntüyü yayan kişiye dava açacaklarını belirtti.

Çift bu kez ilk kez el ele fotoğraflarını paylaştı. 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, fotoğrafı Instagram’ın hikaye bölümünde yayınladı.