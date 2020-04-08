Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa kaç yaşında ve nereli?

Survivor'ın renkli yarışmacılarından biri de Nisa Bölükbaşı. Gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı, özellikle davranışlarıyla hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen isimler arasında. Peki Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nerelidir?

Survivor 2020 Gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı, Survivor kadrosunun en genç isimleri arasında yer alıyor. Yarışmanın favorilerinden Nisa Bölükbaşı, Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve aslen nerelidir?

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Yarışmanın favorilerinden Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998’de Çekya’nın başkenti Prag’ta doğdu. Nisa, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka’da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018’de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.