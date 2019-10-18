Nisa Sofiya Aksongur kimdir? Nisa Sofiya Aksongur nereli ve kaç yaşında?

Nisa Sofiya Aksongur, 2011 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl Közem dizisi ile yaşayan Nisa Sofiya Aksongur hakkında merak edilenler haberimizde... Nisa Sofiya Aksongur nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde Ova karakterini canlandıran Nisa Sofiya Aksongur hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nisa Sofiya Aksongur kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NİSA SOFİYA AKSONGUR KİMDİR?

Nisa Sofiya Aksongur, 30 Mart 2011 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2015 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Hanzade karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Nisa Sofiya Aksongur şimdilerde, Aras Bulut İynemli, Celile Toyon, İlker Aksum ve Mesut Akusta gibi önemli isimlerin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminde Memo’nun kızı Ova karakterine hayat vermektedir.

Nisa Sofiya Aksongur’un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – 7. Koğuştaki Mucize / Ova (Sinema Filmi)

2019 – Kuzgun / Dila’nın Küçüklüğü (TV Dizisi)

2018 – Locman (Sinema Filmi)

2018 – Ağlama Anne / Alya (TV Dizisi)

2016 – Adını Sen Koy / Asya (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem / Hanzade (TV Dizisi)