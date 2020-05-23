Niyazi Bey filmi oyuncuları kimler? Niyazi Bey konusu ne?

Başrolünde Cem Davran'ın rol aldığı Niyazi Bey filminde hayatını kaybeden bir mafya babasına ikinci bir şans verilmesi anlatılıyor. Peki Niyazi Bey filmi konusu ne, Niyazi Bey oyuncuları kimler?

Niyazi Bey filmi, mafya babasının öldükten sonra hayata tekrar gönderilmesiyle yaşanan olayların anlatıldığı filmde usta oyuncularda Cem Davran başrol oynuyor. Peki Peki Niyazi Bey filmi konusu ne, Niyazi Bey oyuncuları kimler?

NİYAZİ BEY FİLMİ KONUSU NE?

Mafya babası Nizayi Bey ölür. Öteki tarafta günahlarıyla sevaplarının hesabı yapılırken ilginç bir durum çıkar ortaya. Yaptığı kötülüklerin haddi hesabı olmasa da hayatı boyunca fakire fukaraya kol kanat germiş bir adamdır Niyazi Bey; günahlarıyla sevapları denk düşmüştür. Son bir fırsat için dünyaya geri gönderilir. Ancak Niyazi'nin bıraktığı dünya döndüğünde eski gibi değildir.

NİYAZİ BEY OYUNCULARI

Başrolünde Cem Davran’ın rol aldığı Niyazi Bey filminde ayrıca, Çiçek Dilligil, Hayati Akbaş,Ahmet Kaynak,Alihan Aracı,İlayda Alişan gibi önemli oyuncular yer almaktadır.