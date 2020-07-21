Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekilmiştir? Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları…

Ata Demirer’in seneler önce televizyonda yayınlanan Korsan TV adlı programının en sevilen skeçlerinden olan veteriner Niyaz Gül karakteri, sinemada da başarısını konuşturdu. Niyaz Gül Dörtnala filmi, bu akşam aile boyu sinema keyfi yapmak isteyen vatandaşlar için biçilmiş kaftan. İşte Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları…

Ata Demirer'in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı Niyaz Gül Dörtnala filminin yönetmen koltuğunda oturan isim Hakan Algül. Vizyona girdiği 2015 yılının en sevilen filmlerinden olan Niyaz Gül Dörtnala filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA KONUSU

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri İzmir’in Torbalı ilçesinde yapılmıştır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI

Veteriner Niyazi Gül karakterinin beyazperdedeki maceralarını konu alan filmin yönetmenliğini ise Ata Demirer'in projelerinden aşinası olduğumuz Hakan Algül üstleniyor. Filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ dışında Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlıoğlu, Levent Ülgen, Ferit Kaya da rol alıyor.