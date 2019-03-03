Nöbet 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İntikam ateşi yanıyor! (Nöbet 1. ilk bölüm izle)

Nöbet 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nöbet 1. ilk bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümde; Binbaşı Barış, Hatay'da şehit olan Jandarma Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orhan'ın yerine Hatay'a tayin oluyor. Bölgede görevli olan Jandarma Özel Harekat timinin komutanı Jandarma Yüzbaşı Yiğit ile birlik olup düşmana göz açtırmayan ve intikam almaya yemin ediyorlar. Peki Nöbet ilk bölümde başka neler yaşandı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

NÖBET 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Nöbet 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Nöbet Show TV'de 1. bölüm ile ekranlara geldi. Yüzleşme ilk bölümde; Hatay’a gelen Binbaşı Barış Kalender, burada düzeni değiştirmeye ve teröristlere göz açtırmamaya kararlıdır. Burada kendi gibi vatan sever askerlerle ve halk ile tanışır. Yüzbaşı Yiğit bir yandan görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışırken diğer yandan da eşi Zeynep ile yaşadığı sorunları çözmeye çalışır. Haberimizden Nöbet 1. İlk bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

NÖBET İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…

Jandarma Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orhan Hatay Elmalı'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşüyor. Yüzbaşı Orhan'ın yerine Binbaşı Barış geliyor. Birlikte ilk brifingi alan Barış'a Hatay insanın askere destek olduğu anlatılıyor. Binbaşı Barış, ‘Ben buraya hastalığı tespit edip, tedavi etmeye geldim' diyor. Binbaşı Barış, Orhan Yüzbaşı'yı şehit eden hainleri bulmaya yemin ediyor.

YİĞİT İLE ZEYNEP ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Jandarma Özel Harekat timinin komutanı Jandarma Yüzbaşı Yiğit Alkan da Barış ile aynı uğurda savaşanlardan sadece biri. Jiyan kod adlı teröristin peşinde olan Yiğit, onu bulmaya yemin ediyor. İşte bu iki asker omuz omuza verip düşmana göz açtırmayaya yeminli. Yiğit, başarıları ile üslerinin takdirini kazanmış bir asker. Ayrıca eşi Zeynep ile vatan aşkı yüzünden ilgilenemediği için zor günler geçiriyor. Zeynep ise öğretmenlik yapıyor ve eşinin yanına tayini aldırmak istiyor. Ancak Yiğit görev yeri sabit olmadığı için bu fikre sıcak bakmıyor.

KEREM AŞIK OLUYOR

Kerem Gezgin adındaki asteğmen Jandarma Karakolunda revirde doktor olarak görev alıyor. Babası ünlü bir doktor olan Kerem, Şirin'e aşık oluyor.

BARIŞ İLE ZİYA TANIŞIYOR

Barış bölgeye gelir gelmez ilk tanıştığı kişilerden biri de bölgenin zenginlerinden Ziya Cevran oluyor. Bölgede çıkan bir huzursuzluğu bastırmaya giden Barış, Ziya ile de tanışıyor.

HAİN PUSU

Yiğit, Jiyan ile ilgili önemli bir istihbarat ediniyor. Barış da terör örgütünün bir hainlik içinde olduğunu fark edip kendini Jandarma Kuvetleri'nin düşürüldüğü pusuda buluyor.