Nöbet 3. yeni bölüm fragmanı geldi! Barış’ı isyan ettiren sır! (Nöbet 2. yeni bölüm izle)

Nöbet 2. yeni bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 2. bölümde; Binbaşı Barış, kendilerine destek için gelen takviye birliğe tuzak kurulduğunun farkına varıyor. Barış, teröristlerin kurduğu tuzaktan habersiz ölüme giden askerleri uyarmak için canını hiçe sayıp havaya uyarı ateşi açıyor. Barış'ın aracına roketatarlı saldırı yapılıyor. Aracın infilak etmesinin ardından Barış'ın sağ olup olmadığı merak ediliyor. Kerem, Barış'a ve pusuya düşürülen askerlere destek için Melik ve adamlarıyla birlikte harekete geçiyor. Peki Nöbet 2. bölümde başka neler yaşandı? Nöbet 3. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz...

Nöbet 2. yeni bölümüyle Show TV'de bu akşam ekrana geldi. Nöbet 2. bölümde; Teröristlerin roketatarlı saldırısından yaralı olarak kurtulan Binbaşı Barış hastaneye kaldırılıyor. Saldırı haberini alan Ayşe oğluna sarılarak gözyaşı döküyor. Elmalı’da kadın ve çocuklardan oluşan bir grup teröristlerce kaçırılıyor. Kaçırılanlar arasında Yüzbaşı Yiğit’in eşi Zeynep de vardır. Kaçırılma haberini alan Barış ve Jandarma timi vakit kaybetmeden harekete geçiyor. Bu arada Barış’ı isyan ettiren sırrın ne olduğu da merak ediliyor. Nöbet 3. Yeni bölüm fragmanı geldi. Haberimizden Nöbet 2. yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

NÖBET 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

NÖBET 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 2. BÖLÜM ÖZETİ…

Binbaşı Barış Kalender askerlerine tuzak kurulduğunun farkına varır. Hemen yola çıkan Barış’ı Astsubay Ergun arar. Birlikten çıkan konvoyun vadiye girdiğini ve orada telsiz ve cep telefonu irtibatının kurulamadığını bildirir. Teröristler jandarma konvoyunu beklemektedir.

BARIŞ ASKERLERİ UYARMAK İÇİN ATEŞ AÇIYOR

Barış Ergun’a takviye birliğe ne yapıp edip ulaşmaları talimatını verir. Bu arada konvoy teröristlerin bulunduğu bölgeye gelmiştir. Binbaşı Barış, askerlerin araçlardan inmeleri için havaya uyarı ateşi açar. Teröristler silah seslerini duyduğu anda sesin geldiği yere doğru hamle yapar. Binbaşı Barış’ın bulunduğu araca ateş açarlar.

BARIŞ’IN ARABASINA ROKETATARLI SALDIRI

Barış teröristlerle sıcak çatışmaya girdiğinde konvoyda bulunan askerler acele ile mevzi almaya çalışır. Teröristlerin ateşlediği bir roketatar araca isabet eder. Ancak kayıp yoktur. Teröristlerin başındaki kişi rütbeli biri var diyerek onu indirme talimatı verir. Teröristlerin roket saldırısında bu kez Barış’ın bulunduğu ara vardır. Araba infilak eder. Barış Binbaşı’nın saldırıdan kurtulup kurtulamadığı belli değildir.

KEREM VE MELİK YARDIMA GELİYOR

Askerler teröristlerle var güçleriyle savaşırken diğer tarafta Asteğmen Kerem, Barış’ın ardından Melik ve adamlarıyla birlikte tuzak kurulan askerlere yardıma gelir. Teröristler ağır makineli tüfek saldırısıyla beraber ne olduklarını şaşırırlar. Çatışma tüm şiddeti ile devam ederken Melik Kerem’e destek gelmemesi durumunda işlerinin çok zor olduğunu söyler. Kerem çatışma esnasında yerde yatan kişinin Binbaşı Barış olduğunu görür.

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AYŞE’NİN GÖZYAŞLARI

Elmalı'da gerçekleşen saldırıyı televizyondaki haberlerden öğrenen Ayşe Kalender, eşi Barış için çok endişelenir ve gözyaşı döker. Barış yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır.

KADIN VE ÇOCUKLAR KAÇIRILIYOR

Bu arada yörede teröristlerin kadın ve çocukları kaçırdığı istihbaratı alınır. Binbaşı Barış ve jandarma timi hemen harekete geçer. Barış, çocuklarını sağ salim getirmesi için yalvaran Zühtü’ye, “Allah utandırmasın” diyerek harekete geçer.