Nöbet nerede çekiliyor? İşte Nöbet’in çekildiği yer…

Nöbet dizisi bugün yayın hayatına başlıyor. Diziseverler izledikleri yapımları nerede çekildiklerini merak ediyor. Peki Nöbet dizisi nerede çekiliyor?

Necati Şaşmaz’ın yapımcılığını üstlendiği, Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Nöbet başlıyor. Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi önemli isimler paylaşıyor. Pek iNööbet dizisi nerede çekiliyor? İşte merak edilen mekan…

NÖBET NEREDE ÇEKİLİYOR?

Pana Film imzalı ‘Nöbet’in çekimleri için tüm oyuncular Antalya’ya yerleşti. Dizinin çekimlerinde karakol olarak kullanılan eski binaya 100 kişilik yatakhane, yemekhane ve eğitim alanları yapıldı. Çekimlerde kullanılması için askeri araçlar, helikopter ve askeri teçhizatlar temin edildi. Sadece kamera arkasında 200 kişinin çalıştığı dizi Antalya Elmalı'da çekiliyor.