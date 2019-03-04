Nöbet, Savaşçı’yı hatırlattı! İşte izleyicinin gözünden kaçmayan detay!

Terörle mücadeleye ömrünü adamış askerlerin yaşadıklarını anlatan Nöbet dizisi Show TV'de yayın hayatına başladı. Terör ve asker temalı dizi pazar akşamları yayınlanan ve aynı konuyu işleyen Savaşçı dizine rakip oldu. Dizinin ilk bölümünde işlenen bir konu da Savaşçı dizisini hatırlattı.

Nöbet dizisi dün akşam yayınlanmaya başladı. Oyuncu kadrosunda Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci ,Kürşat Alnıaçık gibi isimler bulunan dizinin konusu aynı gün yayınlanan Savaşçı ile benzerliği ile dikkat çekti. Ayrıca her iki dizi de ilk bölümünde aynı konuya yer vermesi de dizi severlerin dikkatinden kaçmadı. Nöbet dizisi de Savaşçı dizisinin ilk bölümünde olduğu gibi bir şehitin hikayesine yer verdi. Savaşçı’da Kopuz Albay yağmur altında bir askerinin evine giderek o yürek yakan haberi veriyordu. Nöbet’te de Hatay’da şehit düşen Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orhan konu edildi.

NÖBET DİZİSİ NE ANLATIYOR?

Nöbet dizisinde Binbaşı Barış, Hatay’da şehit olan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orhan’ın yerine Hatay’a tayin oluyor. Dizide bölgede teröre karşı direnen askerlerle omuz omuza verecek olan Binbaşı Barış ve Jandarma Özel Harekat timinin komutanı Yüzbaşı Yiğit’in yaşadıklarıkonu ediliyor. Hatay’da terör örgütlerine karşı savaşan Söğüt karakolu askerlerinin özel hayatlarına da yer verilen dizide bölgedeki aşiretler de anlatılacak.

SAVAŞÇI’NIN İLK BÖLÜMÜNDE TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SAHNE

Savaşçı dizisinin ilk bölümünde Kopuz Albay’ın bir askerinin şehit düştüğü haberini ailesine verdiği sahne hafızalardan halen silinmedi. İşte o sahne…